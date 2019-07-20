Денежные выплаты получили 99% пострадавших от паводка в Иркутской области

ТАСС, 20 июля. Единовременная материальная помощь выплачена 99% пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом в субботу сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Сергей Левченко.

Владимир Путин в пятницу посетил Иркутскую область, в ходе совещания глава государства назвал ликвидацию последствий наводнения неудовлетворительной и дал ряд поручений представителям федеральной и местной власти. В частности, он поручил в самые короткие сроки разобраться с выплатой денежных средств пострадавшим, распределением гуманитарной помощи, строительством жилья для многодетных семей.

"99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее", - написал Левченко.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 15 июля подписал постановление правительства, которое поможет ускорить выплаты гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Документ устанавливает трехдневный срок для оформления документов на предоставление выплат. При этом социальные выплаты пострадавшим гражданам, осуществляемые государственными внебюджетными фондами, будут производиться в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки.

Также правительству Иркутской области поручено "содействовать созданию комиссий по оценке степени утраты пострадавшими имущества первой необходимости и осуществлять ежедневный контроль за их работой, за подачей заявлений о выплате помощи в связи с утратой такого имущества, а также информирование о выплатах, порядке и месте их осуществления".

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ уже выделило региону на различные цели, связанные с восстановлением от паводка, около 17 млрд рублей.