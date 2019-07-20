В МВД сообщили, что полиция не затрудняет допуск граждан на митинг в центре Москвы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции не затрудняют допуск граждан на митинг, проводящийся на проспекте Академика Сахарова в Москве в связи предстоящими выборами в Мосгордуму. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Организаторы мероприятия обвиняют сотрудников правоохранительных органов в искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности. Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится в целях безопасности, и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в связи митингом, который был согласован правительством Москвы, проспект Академика Сахарова будет полностью перекрыт с 08:00 до 18:00 мск от Докучаева переулка до Садового кольца. Также в это же время машинам будет запрещено проезжать по участку улицы Маши Порываевой (от Каланчевской улицы до Докучаева переулка).