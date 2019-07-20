Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения. Об этом заявил ТАСС в субботу первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, отметив, что на авторов инициативы нужно подать в суд за ненависть к россиянам.

"Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? Мамам, кормящим грудью, будем тоже давать, чтобы за счет этой жидкости у них лактация повышалась. Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу", - сказал он.

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения. "Президент говорит, что главная цель для нас - это повышение уровня здоровья людей. Предложение Минпромторга цинично и идет вразрез с этим", - подчеркнул политик.

Депутат напомнил, что до 2011 года, когда этот напиток приравняли к алкоголю, пивной алкоголизм был в числе основных причин обращений к наркологам. "Совсем недавно, когда в нашей стране начала бурно развиваться пивоваренная промышленность, это было начало 2000-х годов, у нас на первое место вышел пивной алкоголизм среди людей, среди детей. И когда мамы приводили детей к наркологам, а те им говорили, что "у вашего 14-летнего мальчика пивной алкоголизм", они искренне удивлялись: "это как же так, он же только пиво пьет", - сказал Онищенко.

Он также отметил, что это не первая подобная попытка "раскачать ситуацию" с либерализацией антиалкогольного законодательства. "Недавно предлагали разрешить продажу пива на стадионе, как раз такое органичное слияние зрелищной демонстрации здорового образа жизни: футбол, а рядом осоловевшие глаза, потные загривки, переполненные, перерастянутые от этого зелья желудки и невнятное варняканье на стадионе. Вот такая демонстрация крайностей - это тоже исходило в том числе из Минпромторга, и, к большому несчастью, из Минспорта", - посетовал Онищенко.

"Объяснение простое: давайте откроем и получим деньги для того, чтобы содержать наши стадионы. Можно же еще дальше пойти - можно и наркотики разрешить, и курить разрешить, тоже будут хорошо торговать", - добавил он.

Об инициативе Минпромторга

В субботу РБК сообщил, что Минпромторг РФ предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива. По данным издания, в разработанном министерством проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы предлагается "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".

С 2011 года пиво приравнено к алкоголю и на него распространяются все правила продажи, действующие для любой другой алкогольной продукции. Его нельзя продавать с 23 до 8 часов, запрещена продажа несовершеннолетним, в учебных и медицинских учреждениях, на военных объектах, в ларьках, а также местах проведения митингов и демонстраций. Кроме того, с 2016 года запрещена продажа пива в пластиковой упаковке объемом более 1,5 л. Исключения сделаны только для пива, отправляемого на экспорт.