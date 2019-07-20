Более 13 тыс. человек охвачены социальными проектами победителей конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Победители конкурса управленцев "Лидеры России", входящие в клуб "Эльбрус", реализуют девять социально ориентированных проектов, в которые вовлечены свыше 13 тыс. человек. Об этом рассказала в субботу ТАСС председатель "Эльбруса", помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова на второй встрече клуба в Москве.

"В настоящий момент членами клуба реализуется девять социальных проектов, в которых участвуют 13 тыс. человек", - сказала она.

В частности, проект "Уроки лидерства" предусматривает проведение встреч школьников с участниками конкурса "Лидеры России", отметила Дьяконова. По ее словам, еще один проект получил название "Финансовая грамотность". В рамках этой инициативы планируется проведение более 50 просветительских мероприятий, направленных на обучение школьников, студентов и пенсионеров использованию финансовых инструментов.

Собеседница агентства отметила, что на нынешней встрече участники предложили еще 10 различных социальных проектов, которые могут быть реализованы в ближайшее время.

О клубе

Победители первого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" объявили о создании клуба "Эльбрус" в сентябре 2018 года во время восхождения на вершину одноименной горы. В клуб входят победители каждого сезона конкурса. Основная задача организации - создание социальных проектов и развитие программ наставничества, которые проводят участники клуба.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.