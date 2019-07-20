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Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области

Проверку также проводит региональное управление СК

ТАСС, 20 июля. Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном  региональным управлением.

"В эфире ряда телекомпаний транслировался сюжет о производстве молочной продукции в антисанитарных условиях в Воротынском районе Нижегородской области. <...> работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены. Роспотребнадзора после согласования с прокуратурой Нижегородской области организовало внеплановую проверку по данному факту", - говорится в сообщении.

Доследственную проверку проводит также региональное управление Следственного комитета.

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