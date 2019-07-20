Около 12 тыс. человек принимают участие в митинге в центре Москвы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Митинг, связанный с предстоящими выборами в Мосгордуму, который проходит в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве, собрал около 12 тыс. участников. Об этом в ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В центре столицы на проспекте Академика Сахарова начался согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие порядка 12 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - сказали в ведомстве.

Ранее в главке сообщали, что организаторы митинга обвинили полицейских в создании затруднений для его участников в допуске на мероприятие. МВД опровергло это заявление, объяснив, что при входе на площадь проводится досмотр участников.