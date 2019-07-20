Суд в Тулуне рассмотрит административные дела против глав пострадавших от паводка районов

ТАСС, 20 июля. Тулунская межрайонная прокуратура и ГУ МЧС по Иркутской области направили в суд материалы административных дел в отношении глав пострадавших от паводка территорий о невыполнении обязанностей по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Материалы дел приняты к производству, сообщается на официальном сайте Тулунского городского суда.

"Из Тулунской межрайонной прокуратуры в адрес мировых судей поступили дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6 КоАП РФ ("Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"), в отношении глав Икейского, Ишидейского, Гадалейского, Писаревского, Бурхунского, Котикского, Перфиловского, Владимирского, Октябрьского сельских поселений Тулунского района Иркутской области. Кроме этого, поступили дела указанной категории из ГУ МЧС России по Иркутской области", - сообщается на сайте суда.

Уточняется, что региональное управление МЧС России составило административные дела в отношении мэра Тулунского района Михаила Гильдебранта и мэра Тулуна Юрия Кариха.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, вода повредила 22 автомобильных моста. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ выделило региону на различные цели, связанные с восстановлением от паводка, около 17 млрд рублей.