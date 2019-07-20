Более 1,4 тыс. человек приняли участие в велозаезде в Коломне

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. человек приняли участие в велозаезде фестиваля SUMMER VELO CUP 2019, который проходит в течение двух дней в Коломне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"В рамках проекта "Лето в Подмосковье" в Коломне проходит семейный праздник SUMMER VELO CUP 2019. Для гостей подготовлена разнообразная спортивная, развлекательная и туристическая программа. <...> Вице-губернатор Московской Области Наталья Виртуозова приняла участие в центральном событии фестиваля - массовом велозаезде. На старт вышли более 1,4 тыс. участников, которые могли проехать на выбор дистанции в 90, 50 или 30 км", - сообщили в пресс-службе.

Как уточняется в сообщении, Юрий Левинзон, победивший на самой длинной из дистанций, которая приурочена к 90-летию Московской области, получил в качестве приза автомобиль Mercedes. Результаты гонки войдут в общегодовой зачет Gran Fondo - самой известной в мире серии шоссейных велосипедных заездов.

"Самое важное, что сюда приехали люди из разных городов - и подмосковных, и других регионов, из Москвы. Во-первых, это здоровый образ жизни. Во-вторых, возможность провести время с семьей. В-третьих, узнать что-то новое о древнем городе Коломна, в котором много интересных мест. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что поддерживает этот фестиваль", - сказала Виртуозова в ходе фестиваля.

SUMMER VELO CUP 2019 - благотворительный велофестиваль. Все вырученные средства будут направлены в фонд "Друзья" на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Кроме велозаезда, в рамках фестиваля проводятся мастер-классы, работают детские площадки и фуд-корт, состоится концерт с участием группы "Банд’Эрос", Полины Гагариной, Антона Лаврентьева.

Также участникам и гостям фестиваля предложен двухдневный туристический маршрут по старинным русским городам. В течение уик-энда можно посетить Коломенский и Зарайский кремль, Крестовоздвиженский собор, Музейную фабрику пастилы, Дом самовара, Экодеревушку, Усадьбу Достоевского, Дом-музей Голубкиной, Благовещенский храм, а также много других достопримечательностей Коломны и Зарайска.