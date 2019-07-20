{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 60 тыс. человек приняли участие в праздновании Международного дня шахмат на ВДНХ

Гости выставки сыграли в шахматы в павильонах "Земледелие" и "Рабочий и колхозница", а также приняли участие в мастер-классе чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 60 тыс. человек приняли участие в праздновании Международного дня шахмат на ВДНХ 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

"Сегодня на ВДНХ впервые отмечают Международный день шахмат. Тематическая программа стала еще одной новинкой в юбилейном сезоне главной выставки страны. На праздник пришли более 60 тыс. гостей", - говорится в сообщении.

20 июля гости выставки смогли сыграть в шахматы в павильонах "Земледелие" и "Рабочий и колхозница", в шахматном клубе и парке ремесел. Также гости приняли участие в мастер-классе чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк, увидели костюмированное выступление духового оркестра Brass Band "Вежливые люди".

Не менее насыщенная программа ждет всех, кто придет в воскресенье, 21 июля, отмечается в сообщении. Так, поиграть в шахматы можно будет в центре славянской письменности "Слово" или в самом шахматном клубе, будут организованы и площадки для игры в большие шахматы.

Теги
Россия
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Минприроды: оставшихся в приморской бухте косаток выпустят до конца лета
Глава ведомства Дмитрий Кобылкин добавил, что этот процесс очень сложный
Читать полностью