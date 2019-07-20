МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 60 тыс. человек приняли участие в праздновании Международного дня шахмат на ВДНХ 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

"Сегодня на ВДНХ впервые отмечают Международный день шахмат. Тематическая программа стала еще одной новинкой в юбилейном сезоне главной выставки страны. На праздник пришли более 60 тыс. гостей", - говорится в сообщении.

20 июля гости выставки смогли сыграть в шахматы в павильонах "Земледелие" и "Рабочий и колхозница", в шахматном клубе и парке ремесел. Также гости приняли участие в мастер-классе чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк, увидели костюмированное выступление духового оркестра Brass Band "Вежливые люди".

Не менее насыщенная программа ждет всех, кто придет в воскресенье, 21 июля, отмечается в сообщении. Так, поиграть в шахматы можно будет в центре славянской письменности "Слово" или в самом шахматном клубе, будут организованы и площадки для игры в большие шахматы.