Регоператор оштрафует подрядчика, который не вывозил мусор вблизи фестиваля "Нашествия"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Региональный оператор ООО "ТСАХ" в Тверской области применит штрафные санкции к организации, по вине которой вблизи села Большое Завидово, где в эти дни проходит рок-фестиваль "Нашествие", образовались мусорные свалки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее местные СМИ сообщили, что мусорные площадки Конаковского района завалены бытовыми отходами, что шокирует гостей, прибывающих на рок-фестиваль.

"Мусорные навалы возникли в связи с размещением на территории Конаковского района большого количества гостей фестиваля "Нашествие", а также в результате неисполнения оператором МБУ КХ "Конаково" обязанностей по договору на транспортирование ТКО, который был заключен на год. По данному факту составлены акты, а в отношении МБУ КХ "Конаково" будут применены штрафные санкции", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства региона, в настоящий момент большинство свалок уже убраны. Штатный режим вывоза мусора в ближайшее время будет полностью восстановлен.

"Нашествие" - один из крупнейших музыкальных фестивалей в России и СНГ, проходит с 1999 года, с 2009 года он получил постоянную прописку в Большом Завидове Тверской области. В этом году партнером "Нашествия" является госкорпорация "Роскосмос", фестиваль проходит с 19 по 21 июля.