В Росгвардии сообщили, что задержаний на митинге в центре Москвы не было

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Росгвардия сообщила, что задержаний участников согласованного властями Москвы митинга, проходящего на проспекте Академика Сахарова, не было.

"Задержаний не было. Двоим участникам митинга, мужчине и женщине, стало плохо, сотрудники Росгвардии доставили их к скорой помощи", - сказал ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

Ранее столичный главк МВД РФ сообщил, что в митинге, связанном с предстоящими выборами в Мосгордуму, принимают участие около 12 тыс. человек. Организаторы акции обвинили полицейских в создании затруднений допуска участников на мероприятие. МВД опровергло это заявление, объяснив, что при входе на площадь проводился досмотр участников.