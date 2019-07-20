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В Росгвардии сообщили, что задержаний на митинге в центре Москвы не было

В ведомстве также отметили, что двум участникам мероприятия стало плохо. Сотрудники Росгвардии доставили их к скорой помощи

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Росгвардия сообщила, что задержаний участников согласованного властями Москвы митинга, проходящего на проспекте Академика Сахарова, не было.

"Задержаний не было. Двоим участникам митинга, мужчине и женщине, стало плохо, сотрудники Росгвардии доставили их к скорой помощи", - сказал ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

Ранее столичный главк МВД РФ сообщил, что в митинге, связанном с предстоящими выборами в Мосгордуму, принимают участие около 12 тыс. человек. Организаторы акции обвинили полицейских в создании затруднений допуска участников на мероприятие. МВД опровергло это заявление, объяснив, что при входе на площадь проводился досмотр участников.

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