В Узбекистане откроется филиал Астраханского технического госуниверситета

ТАШКЕНТ, 20 июля./ТАСС/. Филиал Астраханского технического государственного университета (АГТУ) будет открыт в одном из зданий Ташкентского государственного аграрного университета Узбекистана. Сообщение об этом в субботу разместила на своем Telegram-канале пресс-служба Министерства юстиции республики.

"Филиал АГТУ будет готовить кадры по четырем направлениям бакалавриата и специальностям магистратуры: водные биоресурсы и аквакультура, экология и природопользование, технология производства и переработки рыбных продуктов, экономика рыбоводства, выпускникам филиала будут выдаваться диплом АГТУ, признаваемый в Узбекистане", - говориться в сообщении, со ссылкой на постановление правительства Узбекистана. Отмечается, что прием студентов в филиал начнется с 2020/2021 учебного года.

В настоящее время в Узбекистане функционируют филиалы МГУ имени Ломоносова, Российского экономического госуниверситета имени Плеханова, Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина и Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". В конце минувшего года на межвузовском узбекско-российском форуме в Ташкенте были подписаны соглашения об открытии в республике филиалов МГИМО, ВГИКА, Московского энергетического университета, Химико-технологического университета имени Менделеева и других известных российских вузов.