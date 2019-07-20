СМИ: телефонный террорист из Сербии сообщил о бомбе в самолете из-за симпатии к стюардессе

БЕЛГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Телефонный террорист из Сербии, задержанный за ложное сообщение о бомбе в самолете Lufthansa на рейсе Белград - Франкфурт, совершил правонарушение из-за симпатии к стюардессе с этого рейса. Об этом задержанный на 30 суток 65-летний преступник рассказал в полиции, сообщает в субботу национальное телевидение страны.

Злоумышленник поведал на допросе, что, гуляя по Аде Циганлии (самый популярный в Белграде парк, расположен на острове посреди реки Сава - прим. ТАСС), он встретил двух девушек, которые оказались стюардессами с самолета Lufthansa. Поскольку одна из них "очень ему понравилась", он пригласил девушек на ужин. Стюардессы отказались от приглашения, однако мужчина все равно решил разыскать свою симпатию.

После того, как мужчина целый день не мог найти ее в отеле, где она остановилась, он позвонил в аэропорт Никола Тесла и заявил о бомбе в самолете, чтобы не дать девушке улететь. Звонок он произвел с телефона своего с друга из его квартиры. В результате рейс задержали более чем на шесть часов, пассажиров эвакуировали из самолета, а сам лайнер отогнали за три километра от воздушной гавани, где его тщательно обыскала контрдиверсионная группа сербской полиции. Пресс-служба аэропорта в комментарии ТАСС отметила, что работа аэропорта не была парализована, "все остальные рейсы совершались по графику".

Как сообщили ТАСС в полиции, мужчина обвиняется в действиях "вызвавших панику и беспорядок". Теперь его судьбу решит суд, сербу может грозить наказание до 1 года тюрьмы или серьезный денежный штраф.