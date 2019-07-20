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В России могут ввести степень PhD

Речь идет о дополнении к уже действующей системе степеней, отметил министр науки и высшего образования Михаил Котюков

СКОЛКОВО, 20 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней. Об этом в субботу на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий сказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

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"Ведется обсуждение, но не вместо [действующих в РФ ученых степеней], а в дополнение. То есть оставить нашу традиционную систему и может быть ввести возможность степени PhD, которая в большей степени учитывает управленческие и организаторские компетенции в науке", - сказал Котюков, отвечая на вопрос из зала на встрече с участниками интенсива.

Образовательный интенсив "Остров 10-22", работа которого началась 10 июля в Сколтехе, организован Министерством науки и высшего образования, Университетом "20.35", АНО "Платформа НТИ", Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", РВК, АНО "Цифровая экономика" и EdCrunch.

Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. В интенсиве принимают участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов из 72 регионов страны, команды потенциальных НОЦ, предприниматели, ученые и представители органов власти.

Теги
РоссияКотюков, Михаил Михайлович
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