В России могут ввести степень PhD

СКОЛКОВО, 20 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней. Об этом в субботу на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий сказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Ведется обсуждение, но не вместо [действующих в РФ ученых степеней], а в дополнение. То есть оставить нашу традиционную систему и может быть ввести возможность степени PhD, которая в большей степени учитывает управленческие и организаторские компетенции в науке", - сказал Котюков, отвечая на вопрос из зала на встрече с участниками интенсива.

Образовательный интенсив "Остров 10-22", работа которого началась 10 июля в Сколтехе, организован Министерством науки и высшего образования, Университетом "20.35", АНО "Платформа НТИ", Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", РВК, АНО "Цифровая экономика" и EdCrunch.

Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. В интенсиве принимают участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов из 72 регионов страны, команды потенциальных НОЦ, предприниматели, ученые и представители органов власти.