Первый тренинг по оказанию помощи дельфинам собрал в Сочи 100 участников

СОЧИ, 20 июля. /ТАСС/. Первый бесплатный тренинг по оказанию помощи китообразным, который проводят в Сочи специалисты Центра спасения дельфинов "Дельфа", собрал около 100 жителей и гостей города, рассказала ТАСС директор центра Татьяна Белей. Участники пришли на занятие целыми семьями и узнали, как вести себя с пострадавшим дельфином.

Проект "Дельфины Черного моря", разработанный командой ученых и экспертов центра спасения дельфинов "Дельфа", в начале 2019 года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. На средства выигранного гранта президента РФ, предоставленного фондом, в размере 2,5 млн рублей специалисты центра в рамках проекта проводят бесплатные тренинги для жителей и гостей черноморского побережья Кубани. По результатам занятий команда руководителей "Дельфы" сформирует новые бригады помощи дельфинам, в состав которых войдут самые активные участники, решившие стать волонтерами. Первое занятие состоялось в Сочи в гостиничном комплексе "Имеретинский" 19 июля.

"Основная цель тренингов - приобщение населения к научной и экологической работе центра, просвещение людей, чтобы как можно больше человек узнали о проблеме дельфинов. Также мы хотим создать в прибрежных городах Краснодарского края волонтерские бригады, которые будут вести учет, мониторинг и помогать дельфинам на месте, а не дистанционно, как сейчас мы это делаем. После прошлогодних тренингов, которые собрали более 100 человек, около 20 из них стали нашими активными помощниками", - сказала Белей.

Кто такие волонтеры

Работа волонтера, по словам Белей, достаточно сложная. Порой добровольным помощникам приходится всю ночь стоять по пояс в воде с дельфином на руках, оказывая помощь животному. Далеко не каждый готов отдать этому часть своей жизни и свободное время, со временем люди устают и выгорают.

Сегодня в центре "Дельфа" задействованы около 70 волонтеров. Александр Круглянкин всю жизнь посвятил искусству: занимался музыкой, сейчас руководит музеем-театром "Барабанный дом". В любимом деле Александру помогает его творческая семья. Два года назад Круглянкины приняли решение стать волонтерами центра "Дельфа".

"Я для себя понял, что нужно самому сделать выбор и помогать на своем уровне, делать, что ты можешь. Например, я могу делать пляжи чистыми, следить за экологией вокруг себя, могу сделать постановку в своем театре и таким образом рассказать об этом другим людям. И я это делаю. Просто надо взять на себя ответственность за то, что происходит с тобой и вокруг тебя. У каждого волонтера свои внутренние мотивации. Для меня важна гармония с природой, которая начинается с себя", - сказал ТАСС Круглянкин.

Первые участники

Первое занятие включало в себя вводные лекции про проект, китообразных, экологию Черного моря и основные правила поведения при обнаружении пострадавшего дельфина. В небольшом зале собралась самая разная публика, всех возрастов, некоторые пришли целыми семьями. Ирина приехала на тренинг с Лазаревского района вместе с 11-летней дочкой Яной. Дорога в три часа их не испугала, ведь девочка с самого детства мечтает стать ветеринаром.

"Мы переехали в Сочи три года назад, сейчас решили, что хотим помогать, чем можем, людям и животным. Для начала пройдем курсы, после решим, как сердце подскажет. Может волонтерами не станем, но просто помогать, доносить до людей информацию, помогать в уборке пляжей будем. И детей к этому приучить хочется, чтобы после занятий дочь принимала правильные и верные решения в жизни", - рассказала ТАСС Ирина.

Психолог по подбору персонала Елена Щербакова переехала в Сочи из Москвы год назад. В столице, признается девушка, проблемы экологии, Черного моря и дельфинов многим кажутся далекими и мелкими, однако на деле все оказывается совсем не так.

"Когда я сказала друзьям, что иду на тренинги по спасению дельфинов, они удивились: от кого и от чего их спасать? То есть люди, живущие далеко от моря, эти проблемы считают незначительными. А оказалось, что это наше, родное, рядом, и не хочется дойти до того, чтобы они стали массовыми. Хочется приобщиться и принять участие в таком хорошем деле", - сказала ТАСС Щербакова.

О тренингах

Ведущая тренинга научный руководитель Центра Татьяна Денисенко изучает дельфинов с 1999 года, когда ей, студентке ветеринарной академии, принесли мертвого дельфина для определения причин смерти. После этого Татьяна работала с дельфинами в неволе, теперь занимается дикими животными. На своих лекциях специалист пытается донести до людей две главные вещи.

"У нас две основные ветки - изучение и оказание помощи. То есть если мы будем знать, что происходит, мы будем знать, как помочь. Сегодня на первое занятие пришли удивительные люди, глаза горят, всем интересно. Даже если они пришли на один раз, и не станут волонтерами, думаю, у них внутри зажегся огонек, который они будут передавать другим, рассказывать про правильное отношение к животным", - рассказала Денисенко.

На последующих занятиях участники тренингов узнают, как отбирать у дельфинов пробы для исследования на болезни, как правильно себя вести с пострадавшим животным, как устроены рыболовные сети, а также усвоят первичные медицинские навыки, к примеру, обрабатывать легкие раны и оказывать помощь дельфину до приезда ветеринаров.

Помимо тренингов, на деньги гранта Центр планирует провести исследования состояния и численности популяции дельфинов в Сочи, курировать деятельность волонтеров в других городах, выпустить учебное пособие по оказанию помощи млекопитающих.

Следующим городом, где пройдут образовательные тренинги, станет Туапсе. Также специалисты проведут занятия в Геленджике, Новороссийске, Анапе и на Таманском полуострове. В октябре пройдет заключительный тренинг в Москве для студентов медицинских и ветеринарных вузов. Ожидается, что в целом участниками занятий станут около 400 человек.

Дельфины Черного моря

Китообразные Черного моря занесены в Красную книгу. В 2018 году на черноморском побережье Кубани было зафиксировано 86 случаев гибели дельфинов. С начала - уже 191 случай. За все время специалистам Центра удалось спасти восемь дельфинов.