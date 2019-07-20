В Таиланде задержаны две группы мигрантов из Мьянмы

БАНГКОК, 20 июля. /ТАСС/. 57 нелегальных рабочих-мигрантов из Мьянмы задержали на каучуковой плантации в южной таиландской провинции Сонгхла. Как сообщила в субботу газета Bangkok Post, они планировали в ближайшее время отправиться в Малайзию.

По информации сотрудников полиции, 54 мужчины и три женщины были задержаны на плантации в одной из деревень провинции. Стражи порядка отметили, что мигранты были доставлены на плантацию двумя группами. Им было сказано дождаться человека, который отвезет их в Малайзию, добавили в правоохранительных органах.

Несмотря на попытки таиландских властей, которые они предпринимают последние четыре года, подавить торговлю людьми, этот вид нелегальной деятельности вновь стал популярен в последние шесть месяцев из-за спроса на трудящихся мигрантов в сельскохозяйственном и рыболовном секторах Малайзии.