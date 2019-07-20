В Таиланде зарегистрированы почти 50 тыс. случаев заражения Денге

БАНГКОК, 20 июля. /ТАСС/. Более 49,1 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала этого года. Как сообщило в субботу Таиландское агентство новостей, при этом 64 инфицированных умерли.

По его данным, такими темпами общее число пациентов за год может достигнуть 130 тыс. человек.

14 июня Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда объявил об эпидемии геморрагической лихорадки Денге в королевстве. На тот момент в стране было зарегистрировано почти 29 тыс. случаев заболевания лихорадкой Денге, 43 из них завершились летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге - это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой Денге. Риску заболевания подвергается около половины населения мира. Специального лечения Денге и тяжелой Денге нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.