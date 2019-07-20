Фестиваль "Нашествие" проводил космический корабль с Байконура к МКС аплодисментами

КЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Прямая трансляция старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз-МС-13" с космодрома Байконур прошла в субботу на рок-фестивале "Нашествие". Поклонники рока сопровождали овациями запуск ракеты, отделение в полете ее ступеней и выход корабля на орбиту.

На земле со сцены "Нашествия" запуск комментировали космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Рязанский. "Скажу честно: когда наблюдаешь за стартом ракеты, тебя переполняют эмоции, которые сопровождали тебя во время твоих стартов", - сказал Рязанский.

На космическом корабле к Международной космической станции отправились космонавт Александр Скворцов, астронавт Эндрю Морган (США) и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия). Их экспедиция продлится 200 суток. Ранее в этот же день сеанс связи с фестивалем с орбиты провел космонавт Алексей Овчинин.

В 2019 году "Нашествие" проходит в двадцатый раз, его основная программа разворачивается с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово. На фестивале организованы три сцены - "Главная", "Наше 2.0" и "Ультра", на которых выступят более 130 коллективов.

Госкорпорация "Роскосмос" официально сотрудничает с фестивалем. В павильоне корпорации поклонникам рока представили концепцию российской комплексной программы исследования и освоения Луны.