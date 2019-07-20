Котюков: университетские кампусы должны создавать стандарты формирования городской среды

СКОЛКОВО, 20 июля. /ТАСС/. Университетские кампусы, являясь важной частью агломераций, должны создавать новые стандарты развития городской среды, считает министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Агломерация - безусловно, драйвер развития экономики страны, а для агломерации таким драйвером, скорее всего, является университет. И вот тот кампус, о котором мы говорим, - это, с одной стороны место, где происходит необходимого уровня общение, которое приводит к таким решениям, а с другой стороны - это территория города, которая во многом должна создавать новые стандарты формирования городской среды, системы инноваций, досуга и так далее", - сказал Котюков в субботу на одной из дискуссий образовательного интенсива "Остров 10-22", который проходит в Сколковском институте науки и технологий.

По словам министра, территории кампусов также могут стать площадками для апробации новых технологий и студенческих инициатив, связанных с архитектурными и транспортными решениями.

Глава Минобрнауки выразил надежду, что участникам "Острова 10-22" удастся выработать решения, которые позволят сделать университетские кампусы ядром экономического и инновационного развития агломераций. В качестве примера кампуса, являющегося важной частью городской системы, Котюков привел территорию Сибирского федерального университета в Красноярске.

"Там есть еще, что настраивать. Мне не очень нравятся заборы, которые остались после Универсиады. Да, это было требование безопасности, но сегодня эти заборы не должны отделять кампус. Вообще университет не должен быть за забором, он должен быть открыт, это часть городской среды", - считает глава Минобрнауки.

Он также сообщил, что накануне обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым подготовку кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге к проведению Универсиады 2023 года.

"Подход тот же самый. Мы будем вкладывать средства регионального бюджета совершенно ответственно, с пониманием, что это нужно и для развития региона в первую очередь. Мы готовы софинансировать, помогать. Земля будет региональная, будут построены объекты, и после завершения они будут переданы в федеральную собственность", - продолжил Котюков.

Все больше глав регионов, отметил он, понимают, что без развития университета развитие региона невозможно, и в этом направлении Минобрнауки готово искать пути и инструменты для совместной работы.

"Остров 10-22"

Образовательный интенсив "Остров 10-22", работа которого стартовала 10 июля в Сколтехе, организован Министерством науки и высшего образования, Университетом "20.35", АНО "Платформа НТИ", Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", РВК, АНО "Цифровая экономика" и EdCrunch.

Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающие технологический прорыв. В интенсиве принимают участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов из 72 регионов страны, команды потенциальных научно-образовательных центров, предприниматели, ученые и представители органов власти.