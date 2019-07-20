Проводы мощей Петра и Февронии Муромских пройдут 21 июля в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии вернутся в Муром из храма Христа Спасителя в Москве в воскресенье после проводов и литургии, которую проведет первый викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Дионисий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе патриарха.

"21 июля 2019 года в храме Христа Спасителя по завершении божественной литургии, которую возглавит в 10 часов Преосвященнейший Дионисий, состоятся проводы мощей святых благоверных Петра и Февронии Муромских", - говорится в сообщении.

Для проводов в храме Христа Спасителя будет проведен молебен, который начнется в 12:00 мск после литургии.

Святыня, впервые привезенная в Москву, была доступна для паломников с 15 по 20 июля в храме Христа Спасителя. Верующим во время ожидания в очереди к ней на Пречистенской набережной, составлявшего от 30 минут до двух часов и более, оказывали помощь около 300 волонтеров. Согласно информации оргкомитета по принесению святыни, мощам покровителей семьи и брака в Москве пришли поклониться около 50 тыс. человек. Молодожены в день регистрации брака могли пройти к мощам Петра и Февронии без очереди.

Жития святых Петра и Февронии изложены в памятнике древнерусской литературы "Повесть о Петре и Февронии Муромских", созданного в середине XVI века иноком Ермолаем-Еразмом. Согласно ему, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего те полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе, и умерли в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.