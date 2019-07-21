Суд в США дал российскому интернет-изданию 30 дней на корректировку иска к Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Федеральный суд Северного округа штата Калифорния в субботу удовлетворил ходатайство компании Facebook об отклонении иска, направленного российским интернет-изданием "Федеральное агентство новостей" (ФАН) в связи с блокировкой его аккаунта в социальной сети Facebook. Об этом говорится в документах данного суда, опубликованных в субботу в его электронной базе.

Постановление судьи Луси Кох датировано 20 июля и касается истца в лице ФАН и его руководителя Евгения Зубарева. "Рассмотрев документы сторон и относящиеся к ним законы, суд удовлетворяет ходатайство Facebook об отклонении иска при сохранении за истцом права предъявить иск снова", - говорится в постановлении.

"Если истец решит предъявить исковую жалобу вновь, исправив недоработки, то это надлежит сделать в течение 30 дней. Если исковая жалоба не будет направлена на рассмотрение в течение 30 дней с внесенными уточнениями... то основания для удовлетворения иска будут отвергнуты", - пояснила судья.

В апреле прошлого года ФАН сообщило о том, что его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин. Роскомнадзор после этого заявил, что направил во владеющую соцсетью компанию Facebook официальный запрос с требованием пояснить данное решение. ФАН и Зубарев требовали, чтобы соцсеть восстановила аккаунты издания и выплатила компенсацию за причиненный ущерб. Размер последней не уточнялся.

Как отмечалось в иске, "ФАН не занималось кражей личных данных и не пыталось незаконно вмешаться в выборы в США, напротив, оно публиковало под своей маркой подлинные новости". По мнению истцов, "компания Facebook, утверждая, что она защищает общественность от "фейковых новостей", на самом деле занимается цензурой, лишая подписчиков ФАН доступа к [новостям] легитимной организации".

В сентябре 2017 года представители Facebook выступили с утверждением о том, что в период выборов в США в 2016 году некая российская структура якобы потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. Впоследствии компания Facebook передала около 3 тыс. образцов этих рекламных объявлений в Конгресс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет отношения к размещению политрекламы в соцсети и не знает, кто стоит за такими заказами.