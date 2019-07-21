В Приморском крае открыли первый в России дайвинг-клуб для военных моряков и юнармейцев

ТАСС, 21 июля. Торжественная церемония открытия первого в России дайвинг-клуба для популяризации подводного спорта среди военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) и юнармейцев состоялась в воскресенье утром во Владивостоке в бухте Новик острова Русский. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

"Во Владивостоке в бухте Новик острова Русский состоялось торжественное открытие пилотного для России проекта - дайвинг-клуба", - говорится в сообщении. Посещать клуб смогут также жители и гости Владивостока.

По информации пресс-службы, в церемонии открытия приняли участие начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Александр Манаков, представители Владивостокского морского торгового порта, военнослужащие ТОФ, участники военно-патриотических клубов, жители острова Русский. Манаков отметил, что Тихоокеанский флот имеет большой практический опыт в вопросах подготовки водолазных специалистов, именно тут выполнялись рекордные глубоководные погружения, испытывались перспективные технические средства, поэтому и было принято решение открыть во Владивостоке первый дайвинг-клуб. Планируется, что в перспективе клуб будет функционировать в системе военно-патриотического парка культуры и отдыха Восточного военного округа.

После завершения торжественной части церемонии в дайвинг-клубе прошли первые демонстрационные погружения водолазов. Спуски осуществлялись как с пирса, так и со скоростной лодки.

В течение нескольких месяцев для запуска в эксплуатацию первой очереди объекта инженерные подразделения Тихоокеанского флота при активной поддержке Владивостокского морского торгового порта обеспечили очистку прибрежной территории и отсыпку грунта для размещения на ней объектов дайвинг-клуба - модульных зданий для хранения оборудования, плавсредств. Проведена реконструкция причала для специальных судов, установлены ограждения и залиты фундаменты под монтаж учебных корпусов.

Строительство второй очереди объекта будет продолжено, и уже к концу лета на территории дайвинг-клуба возведут еще несколько модульных технических зданий.