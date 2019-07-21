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Движение по федеральной трассе в Амурской области частично восстановлено

Как сообщили в МВД, пропуск транспорта осуществляется по одной полосе

ТАСС, 21 июля. Ограничение для автомобильного транспорта на федеральной трассе в Амурской области, вызванное размытием дорожного полотна из-за сильных дождей, снято по одной полосе. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Управления МВД России по региону.

В воскресенье в результате размытия трассы в образовавшуюся промоину съехал автомобиль Toyota Vitz, госпитализированы два человека. Движение по дороге было перекрыто, начались восстановительные работы.

"Движение по федеральной трассе, прерванное сегодня утром из-за размытия дорожного полотна, частично открыто. Пропуск транспорта осуществляется по одной полосе", - говорится в распространенном сообщении.

Сейчас в Амурской области идут дожди с грозами, ветра нет.

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