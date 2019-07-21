Медведев поздравил металлургов с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму работникам горно-металлургического комплекса РФ по случаю их профессионального праздника, подчеркнув, что отечественные разработки в области металлургии успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба российского кабмина.

"Металлургический комплекс имеет для России особое, стратегическое значение, - отметил премьер. - От него во многом зависит успешное развитие промышленности страны, ее обороноспособность. Ваша продукция необходима для всех отраслей экономики и в современную эпоху".

"Важно, что отечественные разработки в области металлургии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, применяются в промышленном, жилищном и дорожном строительстве, - подчеркнул глава правительства. - А также - при реализации масштабных инфраструктурных программ и национальных проектов, которые напрямую влияют на экономический рост и повышение уровня жизни людей".

По словам Медведева, в настоящее время перед отраслью "стоит много задач, среди которых - привлечение инвестиций и модернизация предприятий, увеличение производительности труда и подготовка квалифицированных специалистов, внедрение энергоэффективных и экологически чистых технологий". "Для их решения у вас есть глубокие знания, опыт, целеустремленность. И в этом - залог дальнейших успехов", - констатировал глава российского правительства.