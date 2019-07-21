Все госпитализированные из-за отравления в лагере в Крыму дети выписаны из больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Все дети и взрослые, которые были госпитализированы из детского лагеря в Крыму после отравления, выписаны из больницы, сообщили журналистам в воскресенье в Министерстве здравоохранения региона.

"Все госпитализированные из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в Евпаторийскую городскую больницу по состоянию на 21 июля выписаны. Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме. Показаний для дальнейшей госпитализации нет", - говорится в сообщении.

По данным Министерства по делам молодежи Татарстана, дети вернутся в республику в воскресенье.

Первые сообщения об отравлении в лагере появились в СМИ 16 июля. По данным на 18 июля, число пострадавших - 57 человек (52 ребенка и пять вожатых). В пятницу из больницы были выписаны два ребенка.

По результатам проверки управления Роспотребнадзора по Крыму, в лагере заменили весь персонал столовой, согласовали обновленное детское меню. Управляющую компанию лагеря обязали срочно устранить не только нарушения, выявленные ведомством, но и замечания в части питания, которые ранее поступали от отдыхающих в лагере детей и их родителей. Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовные дела по факту отравления детей.

Детский лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в восьми километрах от Евпатории в поселке Заозерное.