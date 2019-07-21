Медведев поздравил Дробышеву с 80-летием

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил артистку театра и кино Нину Дробышеву с 80-летием. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"На сцене и на экране Вы создаете притягательные, сильные образы, всегда точно воплощаете режиссерский замысел, умеете наполнить любую роль глубоким содержанием. Вашу игру отличает сочетание искренности и безупречного актерского мастерства. Именно поэтому фильмы и спектакли с Вашим участием надолго запоминаются зрителям", - говорится в сообщении.

Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. В 1960 году она окончила драматическую студию при Ленинградском театре юных зрителей (ЛТЮЗ; ныне - Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Санкт-Петербург). В 1958 - 1962 гг. артистка ЛТЮЗ. С 1962 года выступает в Московском государственном академическом театре им. Моссовета. В кино известна ролями в фильмах "Чистое небо" (1961, режиссер Григорий Чухрай), "Русский лес" (1964, режиссер Владимир Петров) и "Француз" (2019 год, режиссер Андрей Смирнов).

Народная артистка РСФСР (1985), награждена орденом Почета (2010).