Эд Ширан посетил свою статую в Парке Горького

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Британский исполнитель Эд Ширан побывал в московском Парке Горького, где устроил фотосессию с собственной пятиметровой статуей. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье рассказали в пресс-службе сервиса Яндекс.Музыка.

"После феерического концерта в Москве Эд Ширан вместе с женой Черри Сиборн приехал в Парк Горького и расписался на своей пятиметровой фигуре. Инсталляцию "Привет, Эд!" напротив главного входа установили к первому концерту артиста в России, - сказали в пресс-службе. - Сегодня последний день, когда можно внести свой вклад в музыкальную историю: расписаться на фигуре и отправить привет Эду".

19 июля лауреат премии Grammy Ширан дал свой первый концерт в России на московском стадионе "Открытие-Арена" в рамках мирового турне в поддержку его третьей студийной пластинки Divide. Несколько песен артист представил в форменной футболке сборной России по футболу.