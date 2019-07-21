Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде в Венгрии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сборная России взяла три серебряные и одну бронзовую медаль на 30-й Международной биологической олимпиаде для школьников, которая проходила в Сегеде (Венгрия). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"21 июля в Сегеде (Венгрия) подвели итоги 30-й Международной биологической олимпиады для школьников. Российская сборная на состязании завоевала три серебряные медали и одну бронзовую", - говорится в сообщении.

Серебряные медали получили Наталия Колюпанова из московской школы имени маршала В. И. Чуйкова, Денис Лисицкий из лицея № 78 имени А. С. Пушкина в Набережных Челнах, Артемий Пигиданов из лицея №14 в Ижевске. Бронзу взял Дмитрий Девяткин из школы №25 в Междуреченске.

Руководителем сборной выступил профессор МГУ Александр Рубцов, заместителями - доцент МГУ Галина Белякова и научный сотрудник МГУ Евгений Шилов.

В биологической олимпиаде приняли участие команды из 78 стран мира. Состязания включали два тура - теоретический и практический. Работы участников оценивались международным жюри, состоящим из представителей стран - участниц. Победителям, призерам и руководителям команд, успешно выступивших на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.