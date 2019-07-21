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Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии возвращаются в Муром

За время пребывания святыни в Москве ей поклонились более 75 тыс. верующих

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ковчег с мощами святых покровителей брака Петра и Февронии после литургии в храме Христа Спасителя, которую провел первый викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Дионисий, возвращается в Муром. Как сообщает в воскресенье пресс-служба патриарха, более 75 тыс. верующих поклонились святыне за время ее пребывания в столице.

"За время пребывания мощей святых князей Петра и Февронии в Москве (с 14 по 21 июля) им поклонились более 75 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Святыня, впервые привезенная в Москву, была доступна для паломников в храме Христа Спасителя. Верующим во время ожидания в очереди, которое составляло от тридцати минут до двух часов и более, оказывали помощь около 300 волонтеров. Молодожены в день регистрации брака могли пройти к мощам Петра и Февронии без очереди.

Жития святых Петра и Февронии изложены в памятнике древнерусской литературы "Повесть о Петре и Февронии Муромских", созданном в середине XVI века иноком Ермолаем-Еразмом. Согласно ему, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг, завещали похоронить их вместе, и умерли в один день и час 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.

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