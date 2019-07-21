В МВД Грузии прокомментировали отказ во въезде в страну гражданке Украины

ТБИЛИСИ, 21 июля. /ТАСС/. Грузинские пограничники отказали во въезде в страну 36-летней гражданке Украины Юлии Сусляк, подозреваемой в торговле детьми, из-за отсутствия достаточных денег и страховки путешественника. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщила сотрудница пресс-службы МВД Грузии.

"Гражданке Украины Юлии Сусляк, которая пыталась попасть на территорию Грузии из Азербайджана, при пересечении границы было отказано во въезде в страну согласно закону Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц, не имеющих гражданства". В частности, на основании подпунктов "г" и "ж" части 1 статьи 11 указанного закона, что подразумевает недостаточность финансовых средств и отсутствие страховки путешественника, а также предоставление человеком неточной информации о целях поездки", - сказала сотрудница пресс-службы.

В воскресенье утром адвокат Сусляк Зураб Тодуа, которую Тбилисский суд 19 июля выпустил на свободу, распространил информацию о задержании своей подзащитной на территории Грузии, когда она из Баку возвращалась на поезде в Тбилиси. Тодуа утверждал, что Сусляк похитили и увезли в неизвестном направлении. Позже гражданка Украины сама связалась с адвокатом и сказала, что находится на территории Азербайджана, и ей не дают права на въезд в Грузию.

Впервые грузинские полицейские задержали Сусляк в апреле. Она направлялась из Украины в Грузию через Россию и вызвала подозрение полицейских, сообщив при пересечении грузинской границы, что является матерью всех находившихся с ней десяти детей, тогда как по документам четверо из них родились в 2017 году, а трое - в 2018. Полицейские подозревали, что Сусляк приехала в Грузию для того, чтобы незаконно перевезти детей в Абхазию для продажи. В июне экспертиза доказала, что Сусляк и ее муж действительно являются биологическими родителями детей, некоторые из которых рождены в результате искусственного оплодотворения. Тогда же Генпрокуратура Грузии совместно с МВД приняла решение о передаче украинской стороне детей Сусляк.

Все это время Сусляк находилась в грузинской тюрьме. 19 июля Тбилисский суд закрыл уголовное делопроизводство в отношении Сусляк и выпустил ее на свободу, так как материалы дела были переданы украинской стороне, которая и должна продолжить расследование возможного факта торговли детьми. Сама Сусляк не раз заявляла, что уголовное дело в ее отношении было сфабрикованным.