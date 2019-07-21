Патриарх Кирилл просит о помощи в восстановлении Борисоглебского монастыря в Торжке

ТОРЖОК, 21 июля. /ТАСС/. Патриарх Кирилл призвал федеральные и региональные власти, а также состоятельных людей помочь восстановить Борисоглебский монастырь города Торжка, который является древнейшей обителью в России.

В воскресенье патриарх Кирилл посетил город Торжок в Тверской области, где совершил литургию в Борисоглебском монастыре. На службе присутствовали священнослужители РПЦ, губернатор Тверской области Игорь Руденя, несколько тысяч верующих.

"Борисоглебский монастырь, созданный в 1038 году, старше Киево-Печерской лавры. И честно говоря, я не знаю другого монастыря, который был бы создан раньше этого, может быть, где-то и был создан такой монастырь, но я не встречал об этом письменных свидетельств", - сказал патриарх. При этом, отметил он, речь идет не о провинциальном полуразрушенном монастыре, а о великой святыне. Патриарх назвал монастырь "одним из древних, а может быть, и самым древним" в Русской православной церкви. Обитель, подчеркнул он, была основана в честь первых русских святых - князей Бориса и Глеба.

"Я обращаюсь ко всем, кто может содействовать скорейшему восстановлению сей святой обители: это наш христианский и патриотический долг. Нужно помнить историю своей страны. Нужно лелеять памятники, дошедшие до нас из той глубины веков. Потому что без таких памятников разрушается национальное самосознание и в конце концов подрываются патриотические чувства. После революции, которая обрушилась не только на Церковь, но и на само понятие патриотизма, заменив его другим, чуждым для всех русских людей понятием пролетарского интернационализма, недаром была брошена сила на то, чтобы истреблять храмы и монастыри - свидетелей истории нашего народа, великой истории страны", - заключил патриарх.

В память о посещении Торжка патриарх Кирилл подарил монастырю иконы преподобных мучеников Макария Каменецкого, Афанасия Брестского, святителя Никифора Экзарха. Также в дар монастырю были преданы мощи преподобного Аркадия Новоторжского, который являлся учеником основателя обители Ефрема Новоторжского. "Монастырь, в котором мы находимся, имеет десятивековую историю, сегодня мы являемся носителями традиций и продолжателями тех дел, которые происходили на этой земле. Сегодня Торжок - один из красивейших городов, здесь очень много людей, которые трудятся на его благо", - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

После богослужения в Новоторжском Борисоглебском монастыре патриарх Кирилл посетил другие храмы города.

О монастыре

Новоторжский Борисоглебский монастырь основан около 1038 года, почти в одно время с Киево-Печерской лаврой, принадлежит к числу древнейших обителей и считается третьим монастырем со времени их появления в России. Название обители образовано от имен двух князей Бориса и Глеба - сыновей киевского князя Владимира Святославича, убитых в 1015 году и причисленных к лику святых.

Монастырь неоднократно подвергался разорению. С 1925 года в зданиях монастыре около 50 лет действовала тюрьма строгого режима, затем был лечебно-трудовой профилакторий, историко-этнографический музей. В 1997 году Русской православной церкви было передано первое здание архитектурного ансамбля - Введенский зимний храм, в июне 1998 года в нем было проведено богослужение.

Среди наиболее значимы архитектурных объектов на территории монастыря находятся Борисоглебский собор, Надвратный храм Спаса Нерукотворного, Входо-Иерусалимский храм, ряд других построек XVI-XIX веков. Ранее по федеральной программе "Культура России" был отреставрирован корпус монашеских келий, настоятельский корпус, силами монастыря отремонтирована лестница на смотровую площадку, кровля надвратной колокольни, здание торговой лавки, в которой открыли трапезную.