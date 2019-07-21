Патриарх Кирилл считает, что власть и богатство не помогут "узреть Бога"

ТОРЖОК, 21 июля. /ТАСС/. Положение во власти и уровень материального благосостояния не помогут человеку "узреть Бога", для этого нужно иметь чистое сердце, заявил патриарх Кирилл в воскресенье.

В праздник Казанской иконы Богоматери патриарх Кирилл посетил город Торжок в Тверской области, где совершил литургию в Борисоглебском монастыре. На службе присутствовали священнослужители РПЦ, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также несколько тысяч верующих.

"Неслучайно образ [Казанской Богоматери был чудесным образом] вручен 10-летнему чистому ребенку. Потому что никакие человеческие заслуги, никакое политическое положение, никакое положение во власти, никакой имущественный ценз и вообще никакая человеческая власть не способны открыть сердце человека и принять божью благодать. Господь прямо говорит, что гордых противится, а смиренным дает благодать. Он говорит о том, что "трудно богатому войти в Царство небесное", - подчеркнул патриарх Кирилл.

В Евангелии, как отметил он, сказано, что не богатые, не властные, не талантливые, не известные, а "чистые сердцем Бога узрят". Сказанное, впрочем, заявил патриарх, совсем не означает, что данные Богом возможности - "интеллектуальные, нередко и материальные" - являются чем-то грешным, особенно если используются человеком во благо.

"Но в этом нет и никакого дополняющего фактора, содействующего человеческому спасению", - заявил патриарх.