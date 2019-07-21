Губернатор Тверской области передал РПЦ мощи преподобного Аркадия Новоторжского

ТОРЖОК /Тверская область/, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал в воскресенье Русской православной церкви (РПЦ) мощи преподобного Аркадия Новоторжского, покровителя Торжка, которые будут храниться в местном Борисоглебском монастыре - старейшем на территории России.

Ранее в воскресенье патриарх Кирилл посетил город Торжок в Тверской области, где совершил литургию в Борисоглебском монастыре. На службе присутствовали священнослужители РПЦ, Руденя, а также несколько тысяч верующих.

"Эти мощи были обретены в ковчеге в музее, когда в 30-х годах ХХ века, к сожалению, все церковное изымалось и отдавалось в музеи атеизма. Но благодаря стараниям музейных работников, это было обретено, и сегодня, по вашему благословению, мы хотели бы передать эту святыню", - сказал Руденя. По его словам, мощи являются бесценной святыней не только для Торжка, но и для всей Тверской области.

В свою очередь патриарх Кирилл обратил внимание на важность сохранения исторического облика Торжка. Он назвал замечательным то, что этот город не подвергся никаким революционным преобразованиям, грандиозному строительству и уничтожению исторической застройки.

"Такие города, как Торжок, нужно бережно сохранять. Через этот город мы как через маленькое окошечко посматриваем в нашу историю, прошлое. Мы можем понять, как жили наши люди - как они хорошо жили! - как устроена и мирна была их жизнь. Я желаю всем, кто имеет власть и возможности заботиться об этом городе, не нарушать вот эту культурную и духовную экологию этого места. Мы очень нуждаемся в таких памятниках прошлого, которые способны помогать нам лучше понимать историю", - подчеркнул патриарх.

Преподобный Аркадий Новоторжский вместе с преподобным Ефремом в 1038 основал Борисоглебский монастырь, который является первой на территории Руси монашеской обителью. Он является одним из святых покровителей Торжка.