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Акции протеста в Гонконге

МИД России рекомендует россиянам избегать мест проведения протестов в Гонконге

К настоящему времени демонстранты вышли за пределы согласованного с властями маршрута шествия и начали стягиваться в район Адмиралти
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© EPA-EFE/JEROME FAVRE

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей в Гонконге, где проходит многотысячная акция протеста. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел России в Twitter.

"КНР - в правительственном комплексе Гонконга проходит многотысячная акция протеста; зафиксированы сбои в работе общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - отмечается в сообщении.

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Очередная акция протеста проходит в воскресенье. Демонстранты вышли за пределы согласованного с властями маршрута шествия и начали стягиваться в район Адмиралти, где находится правительственный комплекс. Они заблокировали движение транспорта по ряду улиц, а также оцепили штаб-квартиру полиции.

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РоссияКитайАкции протеста в Гонконге
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