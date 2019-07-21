МИД России рекомендует россиянам избегать мест проведения протестов в Гонконге

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей в Гонконге, где проходит многотысячная акция протеста. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел России в Twitter.

"КНР - в правительственном комплексе Гонконга проходит многотысячная акция протеста; зафиксированы сбои в работе общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - отмечается в сообщении.

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Очередная акция протеста проходит в воскресенье. Демонстранты вышли за пределы согласованного с властями маршрута шествия и начали стягиваться в район Адмиралти, где находится правительственный комплекс. Они заблокировали движение транспорта по ряду улиц, а также оцепили штаб-квартиру полиции.