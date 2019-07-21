Кокорин и Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), считают, что пребывание в колонии стало для них важным жизненным уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу "Россия-1" , показанном в воскресенье.

"Мне многое дало пребывание здесь, нахождение вообще в изоляции с первого дня. На мой взгляд, я стал только сильнее. Сломать меня будет, я считаю, очень тяжело, - сказал Мамаев. - Потому что ту школу, которую мы прошли здесь, каждый из нас, я не думаю, что смогли бы получить на свободе. Для меня как для мужчины это огромный урок".

"Колония дает понимание о том, что за твое содеянное ты находишься здесь и исправляешься, у тебя есть понимание, что ты должен делать. В СИЗО у меня такого понимания не было, - сказал Кокорин. - Еще больше понимаешь, что у тебя ценное в жизни, чем ты хочешь заниматься, как ты скучаешь по родным и близким. Лишний раз уже никуда не пойдешь, подумаешь, надо тебе это или нет, даже в свой выходной".

Мамаев также заявил, что футболисты планируют оказывать содействие развитию спорта в колонии. "Здесь мы будем так же, как мы были на свободе, старались быть на первых ролях, - сказал он. - Так же и здесь, мы будем вносить свой вклад, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии".