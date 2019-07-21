{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
Обновлено 

Дипломаты РФ продолжают добиваться связи с россиянами с задержанного Ираном танкера

При этом жизни и здоровью моряков ничего не угрожает, заверили в посольстве России в Тегеране

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты продолжают добиваться установления связи с россиянами с задержанного танкера Stena Impero. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье по телефону представитель посольства РФ в Иране.

На эту тему
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Главное

"Нам удалось связаться с главой представительства МИД Ирана в городе, где находится танкер, - сказал он. - По его словам, весь экипаж судна на данный момент по-прежнему остается на борту. Проверочные мероприятия в отношении судна продолжаются. Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет. Вместе с тем, в соответствии с международными нормами мореплавания, до завершения соответствующих процедур экипаж не вправе покинуть танкер".

"Состояние членов команды хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - продолжил представитель посольства. - Мы находимся в контакте с иранскими партнерами, продолжаем добиваться установления связи с российскими моряками".

Теги
ИранРоссияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Кокорин и Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком
Павел Мамаев также заявил, что футболисты планируют оказывать содействие развитию спорта в колонии
Читать полностью