Дипломаты РФ продолжают добиваться связи с россиянами с задержанного Ираном танкера

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты продолжают добиваться установления связи с россиянами с задержанного танкера Stena Impero. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье по телефону представитель посольства РФ в Иране.

"Нам удалось связаться с главой представительства МИД Ирана в городе, где находится танкер, - сказал он. - По его словам, весь экипаж судна на данный момент по-прежнему остается на борту. Проверочные мероприятия в отношении судна продолжаются. Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет. Вместе с тем, в соответствии с международными нормами мореплавания, до завершения соответствующих процедур экипаж не вправе покинуть танкер".

"Состояние членов команды хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - продолжил представитель посольства. - Мы находимся в контакте с иранскими партнерами, продолжаем добиваться установления связи с российскими моряками".