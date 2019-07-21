Новое руководство "Рустави 2" отказалось формировать общественный совет при телеканале

ТБИЛИСИ, 21 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Кибар Халваши, который стал новым владельцем грузинского телеканала "Рустави 2", отказался оформлять контракты с журналистами ТВ о редакционной свободе, а также создавать общественный совет из представителей неправительственных организации. Об этом в воскресенье сообщил журналистам адвокат Халваши, гендиректор телеканала Паата Салия после встречи с работниками "Рустави 2".

"Их [журналистов] предложение было отвернуто по простой причине: оно не может быть гарантией чего-то, тем более на фоне тех опасений, которые могут быть у трудоустроенных людей. Подписание документа не создает никаких дополнительных гарантий. Мы обсудили то, что для формирования доверия нужно определенное время. Думаю, что общественный совет будет лишь создавать преграды формированию доверия и эффективного управления компанией", - сказал Салия.

Новый гендиректор считает, что ему не нужны дополнительные люди для общения с журналистами, и уверяет, что находится на телеканале, чтобы сделать работу "Рустави 2" более успешной и рейтинговой. Он также обещает, что в скором будущем опасения об изменении редакционной политики будут развеяны.

Халваши стал владельцев "Рустави 2" на прошлой неделе, после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в своем решении не установил фактов нарушения ряда статей Европейской конвенции по правам человека. После этого решения ЕСПЧ удалось выполнить вердикт Верховного суда Грузии от 2017 года, согласно которому "Рустави 2" должен полностью перейти во владение Халваши. Он сумел доказать, что в 2006 году, когда был владельцем телеканала, приближенные к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили люди заставили его уступить "Рустави 2".

Работающие на "Рустави 2" журналисты и представители оппозиции считают, что за Халваши стоят нынешние власти Грузии, которые с его помощью постараются изменить редакционную политику телеканала и сделать его более лояльным. В связи с этим журналисты предложили новому руководству оформить контракты, в которых было бы сказано о редакционной свободе, а также создать общественный совет, в который вошли бы представители НПО в качестве гаранта независимости ТВ.