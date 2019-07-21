{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

За время "Нашествия-2019" сотрудники Росгвардии нашли 10 потерявшихся на фестивале детей

Их всех уже передали родителям

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Росгвардейцы нашли и вернули родителям десять детей, потерявшихся на фестивале "Нашествие-2019". Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"Во время музыкального рок-фестиваля "Нашествие-2019" росгвардейцы нашли десять потерянных детей в возрасте от четырех до десяти лет. Все дети были переданы родителям", - сказали в пресс-службе.

В 2019 году "Нашествие" проходит в двадцатый раз. Основная программа фестиваля разворачивается с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово в Тверской области. На фестивале организованы три сцены, на которых выступят более 130 коллективов.

Теги
Россия
Паводок в Иркутской области
Прокуратура через суд добилась выплат пострадавшей от паводка семье с ребенком-инвалидом
Семья проживала в доме в Тайшетском районе, где были созданы необходимые условия для ребенка с ограниченными возможностями здоровья
Читать полностью