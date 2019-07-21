За время "Нашествия-2019" сотрудники Росгвардии нашли 10 потерявшихся на фестивале детей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Росгвардейцы нашли и вернули родителям десять детей, потерявшихся на фестивале "Нашествие-2019". Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"Во время музыкального рок-фестиваля "Нашествие-2019" росгвардейцы нашли десять потерянных детей в возрасте от четырех до десяти лет. Все дети были переданы родителям", - сказали в пресс-службе.

В 2019 году "Нашествие" проходит в двадцатый раз. Основная программа фестиваля разворачивается с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово в Тверской области. На фестивале организованы три сцены, на которых выступят более 130 коллективов.