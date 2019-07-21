Общественный деятель Наталия Солженицына отмечает 80-летний юбилей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Общественный деятель, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына отмечает в понедельник свой 80-летний юбилей. О том, как она отпразднует день рождения, о своих ближайших рабочих планах вдова легендарного писателя рассказала корреспонденту ТАСС.

"Обычно мы празднуем только дни рождения детей. А я и вообще летняя, школьные и университетские друзья всегда бывали в разъезде, так что не с кем было и отмечать, - поделилась Солженицына в преддверии своего юбилея. - Ну, а на этот раз созываю друзей. Кто в Москве, с теми и попразднуем".

Говоря о работе фонда, собеседница ТАСС напомнила, что она ведется на средства от мировых гонораров за книгу "Архипелаг ГУЛАГ". "Мы регулярно помогаем политзэкам советского времени, теперь, к счастью, бывшим зэкам, они как бы пенсионеры этой книги, - сообщила Солженицына. - Они старые, больные, их становится все меньше, но все же еще немало. Это главная задача фонда".

Фонд, по ее словам, помогает также нескольким детским учреждением на постоянной основе, в том числе культурно-образовательному центру "Новая Корчева", где обучаются несколько сотен детей. Фонд постоянно участвует в формировании книжных фондов провинциальных библиотек, финансирует ежегодную Литературную премию А. И. Солженицына, лауреатами которой становились писатели Валентин Распутин, Евгений Водолазкин и другие.

Постановки и издания

Говоря о литературном наследии Александра Солженицына, Наталия Солженицына отметила, что в 2017-2018 годах "произошел буквально взрыв театральных постановок". "Ставили повсюду. Москва, Петербург, Владимир, Нижний Тагил, Новокузнецк, ставили "Матрену", "Один день", "Случай на станции" и даже "Красное Колесо", и все эти постановки идут и будут идти. По мотивам "Одного дня Ивана Денисовича" режиссер Глеб Панфилов уже отснял и монтирует фильм", - отметила она.

Кроме того, издается 30-томное собрание сочинений Александра Исаевича. Уже издан 21-й том, предстоит издать еще девять, в том числе книги, которые еще никогда не печатались.

Говоря о своей семье, Наталия Солженицына отметила, что сыновья "любят свои профессии, любят свои семьи, это основа счастливой судьбы". "Ермолай - старший партнер мировой консалтинговой компании Мак-Кинзи, Игнат - пианист и дирижер, Степан - специалист по энергетике, генеральный директор Сибирской генерирующей компании, - рассказала она. - У меня восемь внуков". В свободное время Наталия Дмитриевна ставит с внуками театральные пьесы.

Беспокойство Солженицыной вызывают гаджеты. "Неумеренные гаджеты - реальная угроза не только здоровью, но и самой личности ребенка, между прочим, взрослого тоже", - говорит вдова русского писателя.

Наталия Солженицына также обеспокоена судьбой русского языка. "Наш язык, безусловно, в опасности, но это явление всемирное. Стремительно меняющаяся жизнь и засилье технократических решений резко сокращают объем используемого словаря и способы употребления слов, - считает она. - Это беда, потому что сам по себе технический прогресс в отрыве от гуманитарного знания и нравственного развития нисколько не способствует улучшению человека, а скорее грозит вытеснить в человеке человеческое".

Из биографии

Наталия Дмитриевна Солженицына (урожденная Светлова) родилась 22 июля 1939 года в Москве. В 1962 году окончила механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и его аспирантуру. В 1968 году познакомилась с Александром Солженицыным, в 1973 году вступила с ним в официальный брак. С конца 1960-х годов была секретарем и помощником писателя, редактором его произведений, составителем собраний сочинений.

В феврале 1974 года за публикацию за рубежом историко-публицистической работы "Архипелаг ГУЛАГ" Александр Солженицын был арестован, лишен советского гражданства и выслан из СССР в Европу. Наталия Солженицына с помощью иностранных корреспондентов и дипломатов организовала вывоз за границу писательского архива мужа. Затем выехала к Александру Солженицыну вместе с детьми.

19 октября 1976 года она была лишена советского гражданства указом Президиума Верховного Совета СССР. Семья жила в эмиграции в Цюрихе (Швейцария), в 1976-1994 годах - в городе Кавендиш (штат Вермонт, США).

15 августа 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева Александру и Наталии Солженицыным было возвращено советское гражданство. В 1994 году супруги вернулись в Россию.

После смерти Александра Исаевича Наталия Дмитриевна продолжает участвовать во многих проектах, начатых при жизни писателя, в частности, в работе Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына. Она также является главным распорядителем его литературного и историко-документального наследия.

Президент России Владимир Путин в июле наградил Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность".