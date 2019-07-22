В Нью-Йорке около 33 тыс. потребителей в жару отключены от энергоснабжения

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Подача электроэнергии прекращена приблизительно 33 тыс. потребителям в городе Нью-Йорк из-за резко возросшей нагрузки на энергосистему во время жары. Об этом сообщила на своем сайте в воскресенье энергетическая компания Con Edison, отвечающая за электроснабжение мегаполиса.

"Ввиду жары около 33 тысяч потребителей в [нью-йоркском районе] Бруклине отключены для проведения ремонтных работ. Энергоснабжение будет восстановлено сегодня - завтра", - предупредила компания. Согласно ее Twitter, аналогичная ситуация сложилась в субботу в районах нью-йоркского Куинса, где численность потребителей электроэнергии достигает 36 тысяч.

Con Edison и власти мегаполиса неоднократно рекомендовали населению снизить потребление электроэнергии, в том числе путем перевода термостатов на отметку 25,6 градуса. Однако жители стараются спастись от пекла дома и включают на полную мощность кондиционеры и вентиляторы, что приводит к плачевным результатам. Столбики термометра в Нью-Йорке в воскресенье достигли 36 градусов Цельсия, а в понедельник, согласно прогнозу, поднимутся до 38 градусов.

В Нью-Йорке открыто около 500 центров, предназначенных для отдыха изнывающих от зноя людей. Бассейны общественного пользования работают на два часа дольше. В мегаполисе из предосторожности отменены ряд мероприятий, в том числе ежегодное соревнование по триатлону.

Национальная метеорологическая служба США ранее опубликовала предупреждение о волне тепла, которое касается примерно 195,7 млн жителей США. В зону опасности попали также города Миннеаполис (штат Миннесота), Сент-Луис (штат Миссури), Чикаго (штат Иллинойс), Кливленд (штат Огайо), Роли (штат Северная Каролина), Бостон (штат Массачусетс), Филадельфия (штат Пенсильвания) и Вашингтон. Как сообщала телекомпания CBS, зной привел к гибели шести человек в США.