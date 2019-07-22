Завод под Дамаском намерен вскоре возобновить экспорт бутилированной воды

ДАМАСК, 22 июля. /ТАСС/. Завод по розливу питьевой воды в пригороде Дамаска Забадани планирует в ближайшее время начать поставки за рубеж, рассказал журналистам директор предприятия Хасан аль-Куфи.

По его словам, работа завода не останавливалась даже во время боев, которые шли в нескольких сотнях метров от предприятия.

"Боевики хозяйничали здесь почти шесть лет, все это время наш завод защищала сирийская армия. Наши рабочие переселились жить в цеха. Ведь дорога из дома на завод и обратно буквально превратилась в дорогу смерти. Но нам надо было несмотря ни на что разливать воду по бутылкам. В ней нуждался Дамаск. Во время обстрелов боевиками погибли четверо наших сотрудников. Но производство мы так и не остановили", - рассказал аль-Куфи.

Он отметил, что всего таких предприятий в Сирии четыре. До войны вода из-под Дамаска поставлялась в десятки стран, и в ближайшем будущем завод намерен возобновить экспортные поставки, заявил директор.

В Министерстве туризма Сирии планируют открыть для туристов античные сооружения на территории насосной станции в Айн-эль-Фиджи, обеспечивающей водой Дамаск. Эта станция была захвачена боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в декабре 2016 года. Когда правительственные войска в январе 2017 года вернули контроль над источником, его инфраструктура была разрушена на 85%.

"Нам потребовалось шесть месяцев для того, чтобы восстановить и реконструировать здание водонасосной станции, разрушенной боевиками, наладить подачу воды в Дамаск. Работы еще продолжаются, но самое главное, что наша столица снабжается чистейшей водой", - рассказал журналистам главный инженер станции Аззам Догоз.