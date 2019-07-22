Пловцы-экстремалы из разных стран добрались с Сахалина до Хоккайдо через пролив Лаперуза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Титулованные пловцы-экстремалы из России, Японии, КНР и ЮАР в понедельник днем завершили первый двухэтапный эстафетный заплыв через пролив Лаперуза с острова Сахалин до острова Хоккайдо (Япония). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организационного комитета мероприятия.

27 титулованных пловцов-экстремалов из России, Японии, КНР и ЮАР совершили первый в истории двухэтапный эстафетный заплыв через пролив Лаперуза от мыса Крильон острова Сахалин до мыса Соя острова Хоккайдо. В нем приняли участие члены сборной России, чемпионы мира, участники заплывов через пролив Ла-Манш (34 км), Берингов пролив (135 км), Первый Курильский пролив с мыса Лопатка (Камчатка) до острова Шумшу (Сахалин).

"Заплыв завершился сегодня. Спортсмены только что достигли берега Японии" - отметили ТАСС в пресс-службе оргкомитета. По информации организаторов, из-за течений и непогоды пловцам пришлось преодолеть 66 км вместо запланированных 43 при глубине от 62 до 65 км. Весь путь спортсмены преодолевали без гидрокостюмов.

Первый этап стартовал 19 июля. Заплыв проходил по правилам эстафетной гонки: каждый пловец находился в воде в течение десяти минут, первым стартовал южноафриканский спортсмен Джастин Коутси. Второй этап начался 20 июля. Марафон должен был завершиться 21 июля вечером на мысе Соя в Японии.

"Эта грандиозная идея - переплыть пролив Лаперуза - витала в воздухе у нескольких поколений, и мы тоже бредили этой идеей, но были отпугивающие факторы, которые нам называли моряки, - очень сильные морские течения и очень холодная вода. В прошлом году мы провели тренировку и проплыли 15 км в российской части пролива и утвердились в мысли, что переплыть его реально", - сказал в пятницу один из организаторов заплыва, председатель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России Александр Брылин.

Мероприятие проходило в рамках российско-японской народно-дипломатической миссии под девизом "Навстречу солнцу и дружбе: от березки до сакуры".