Между Хайкоу и Сиануквилем открылось прямое авиасообщение

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июля. /ТАСС/. Прямое регулярное авиасообщение открылось между городом Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань и городом Сиануквиль в Камбодже. Как сообщает новостной ресурс "Наньхайван", первый авиалайнер вылетел по новому маршруту из хайнаньского международного аэропорта Мэйлань 15 июля.

Полеты будет осуществлять авиакомпания Hainan Airlines на самолетах Boeing 737-800. Рейсы предусмотрены три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Их продолжительность составляет два часа. Билеты на рейс уже можно приобрести через различные платформы, приложения и туристические агентства.

До открытия направления Хайкоу - Сиануквиль прямые рейсы связывали столицу Хайнаня в Камбодже только с Пномпенем. В этом году самолеты Hainan Airlines стали выполнять полеты по пяти новым международным авиамаршрутам. В их числе рейсы также в малайзийский город Кучинг, Осаку (Япония), Алма-Ату (Казахстан) и Мандалай в Мьянме.

Курортный город Сиануквиль расположен в юго-западной части Камбоджи. Его пляжи с белым песком пользуются огромной популярностью у туристов. Он также является практически единственным курортом в стране, если не считать Кепа и нескольких островов. Сиануквиль пока нельзя считать здравницей с очень развитой туристической инфраструктурой, однако процесс ее строительства идет стремительными темпами. Приезжающие в Сиануквиль туристы особенно ценят чистое море и уединенность вдали от шумной городской жизни.