Моряков с судна компании "Гудзон" вернули в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Моряков с судна "Севастополь" российской компании "Гудзон", попавшей в санкционный список США, репатриировали после вмешательства Приморской транспортной прокуратуры. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба региональной транспортной прокуратуры, не уточнив число членов экипажа и порт репатриации.

"В Приморскую транспортную прокуратуру обратились члены экипажа морского судна "Севастополь" с жалобой на нарушения их трудовых прав судовладельцем. В ходе проверки установлено, что ООО "Судоходная компания Гудзон" по истечении сроков действия трудовых договоров не приняла меры к репатриации российских моряков из иностранного порта. Приморский транспортный прокурор направил в суд 12 исковых заявлений с требованием обязать судовладельца доставить членов экипажа в город Владивосток", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, прокурор внес представление руководителю компании и возбудил в отношении него и юридического лица дела об административном правонарушении. В ходе рассмотрения гражданских дел требования прокурора были исполнены в добровольном порядке. Сейчас моряки репатриированы в Россию.

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН".