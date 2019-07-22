Законопроект об общероссийской минуте молчания 22 июня внесен в Госдуму

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой в понедельник внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается проводить общероссийскую минуту молчания в День памяти и скорби 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба Яровой.

"Законопроектом предлагается установить в памятную дату - в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны - ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания", - пояснила парламентарий. "Общая минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне", - считает она.

Минута молчания призвана стать "предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии, чудовищных по своей сути и последствиям в истории всего человечества", продолжила Яровая. Она станет "символом общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах фашизма, соединения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защите общечеловеческих ценностей, воспитания настоящих и будущих поколений в традиции добра и справедливости, ценности мира и дружелюбия", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению Яровой, проведение общефедеральной минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны против фашистского агрессора.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить действие ряда норм закона "О днях воинской славы и памятных датах России" на мероприятия, посвященные памятным датам России, что "позволит сделать более публичной информацию о проведении таких мероприятий, а также о подвигах воинов, погибших при защите Отечества". "Законопроект устраняет в том числе пробел в действующем законодательстве и устанавливает единый порядок организации как дней воинской славы, так и мероприятий, посвященных памятным датам России", - отметила политик.

Яровая также подчеркнула, что законопроектом также предлагается сделать возможной публикацию в интернете списков фамилий погибших, найденных в ходе поисковой работы. Сейчас разрешена публикация таких данных лишь в СМИ. Это необходимо, чтобы "во всех уголках страны, от Камчатки до Калининграда и за ее пределами, каждая семья имела возможность искать и находить информацию о своих героях", сказала автор инициативы.

С предложением учредить общероссийскую минуту молчания в День памяти и скорби Яровая выступила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое состоялось 4 июля в Кремле. По данным пресс-службы политика, концепция законопроекта поддержана Министерством обороны РФ.