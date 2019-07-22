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Паводок в Иркутской области

Число пропавших без вести после наводнения в Иркутской области уменьшилось до семи

В экстренных службах сообщили, что число погибших по-прежнему составляет 25 человек
Во время устранения последствий паводка в Иркутской области, 2 июля 2019 года Кирилл Шипицин/ТАСС
Описание
Во время устранения последствий паводка в Иркутской области, 2 июля 2019 года
© Кирилл Шипицин/ТАСС

ТАСС, 22 июля. Количество жителей Иркутской области, чья судьба остается неизвестной после наводнения, уменьшилось с восьми до семи человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"После проверки установлено местонахождение одного человека. Судьба семи на данный момент остается неизвестной", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что число погибших по-прежнему составляет 25 человек.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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