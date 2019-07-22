Число пропавших без вести после наводнения в Иркутской области уменьшилось до семи

ТАСС, 22 июля. Количество жителей Иркутской области, чья судьба остается неизвестной после наводнения, уменьшилось с восьми до семи человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"После проверки установлено местонахождение одного человека. Судьба семи на данный момент остается неизвестной", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что число погибших по-прежнему составляет 25 человек.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста.