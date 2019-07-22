Контрольные органы в 2019 году не проверяли бизнесмена из Пензы, обратившегося к Путину

ПЕНЗА, 22 июля. /ТАСС/. Контрольные органы не проводили в 2019 году проверки в отношении компании "Ванюшкины сладости", директор которой в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным сообщил о давлении на бизнес. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте региональной прокуратуры.

"Установлено, что в 2019 году в отношении юридического лица органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля проверки не проводились", - указано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что взаимодействие компании с контролирующими органами не носило характер проверки.

В 2018 году компанию проверяли представители налоговой службы и Государственной инспекции труда (ГИТ) в Пензенской области. Проведение проверок не требовало согласования прокуратуры, отметили в пресс-службе надзорного органа.

"Изучение материалов внеплановой проверки ГИТ в Пензенской области показало, что должностным лицом контролирующего органа не были соблюдены требования законодательства при подготовке распоряжения о ее проведении и оформлении результатов", - указано в сообщении. В связи с этим прокуратура внесла представление в ГИТ, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Выступая на прямой линии, директор компании "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков отметил, что плановых проверок бизнеса стало меньше, однако число внеплановых проверок возросло. Он добавил, что в течение недели компанию проверяли три надзорных органа. После обращения предпринимателя прокуратура начала проверку.