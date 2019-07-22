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Во Франции установили местонахождение подлодки, затонувшей 50 лет назад

Подлодка Minerve находится недалеко от Тулона

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Поисковой группе Министерства вооруженных сил удалось установить местонахождение подлодки Minerve, пропавшей без вести 27 января 1968 года. Об этом сообщила в понедельник министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Выяснилось, что лодка находится недалеко от Тулона - главной базы ВМС Франции, расположенной на Средиземном море. "Мы нашли подлодку Minerve. Это большой успех, это технический подвиг и одновременно это облегчение для родственников погибших", - говорится в заявлении министра, размещенном на ее странице в Twitter. Парли выразила соболезнования родным и близким погибших, "которым пришлось ждать этой вести столь долго".

Гибель подлодки, отрабатывавшей учебное задание по взаимодействию с самолетом морской разведки, произошла в 1968 году. Тогда, несмотря на немедленно начатую поисково-спасательную операцию, обнаружить лодку не удалось. На борту субмарины находились 52 члена экипажа.

Теперь для поиска подлодки был использован специальный автономный подводный аппарат, принадлежащий Французскому институту исследования и эксплуатации моря (Infremer). Он способен за день работы собирать данные по площади 10 кв. км.

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