{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения россиян

По словам уполномоченного по правам человека, ситуация, когда граждане не могут получить необходимые лекарства, является преступлением

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена сформировать экспертную группу для мониторинга ситуации с лекарственным обеспечением россиян.

"Я создам специальную группу экспертную при уполномоченном по изучению этого вопроса [связанного с лекарственным обеспечением], исследованию этого вопроса. И объединюсь с прокурорами для проверок", - сказала Москалькова после заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, где представляла свой доклад по итогам 2018 года.

По ее словам, ситуации, когда граждане не могут получить необходимые лекарства, являются "не просто недостатком системы лекарственного обеспечения, а преступлением".

Согласно данным ежегодного доклада о деятельности уполномоченного, в 2018 году в аппарат омбудсмена поступило 51 обращение, касающееся вопросов лекарственного обеспечения граждан, это на 19% меньше, чем было зафиксировано годом ранее, что связывается "преимущественно... с первыми результатами лекарственного импортозамещения". Как следует из текста доклада, "граждан наиболее часто волнуют тенденция к удорожанию лекарственных препаратов, случаи их фальсификации, отсутствие контроля за реализацией через интернет, нерациональное использование средств ОМС на лекарственное обеспечение".

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
Пилот вертолета заплатит 100 тыс. рублей за жесткую посадку в Воронежской области
Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта
Читать полностью