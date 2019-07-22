Минздрав Забайкалья проверит больницу, в которой пациенты стирали использованные бинты

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края организовало служебную проверку после жалобы жителей поселка Вершино-Дарасунского на нехватку лекарств и расходных материалов в местной больнице - по их словам, пациентам учреждения приходилось стирать использованные бинты и использовать их повторно. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

"Ситуация в участковой больнице поселка Вершино-Дарасунское находится у меня на личном контроле. Ежемесячные расходы в медорганизации составляют более 170 тыс. рублей, запас всех медикаментов рассчитан почти на восемь месяцев, в частности, бинтов в больнице на сегодняшний день - 184 штуки. Поэтому информацию о "стирке бинтов пациентами" мы тщательно проверим", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения края Валерия Кожевникова.

О нехватке медикаментов в больнице жители поселка накануне сообщили врио губернатора Забайкальского края Александру Осипову во время его рабочей поездки.